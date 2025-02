So wurde Odis Siegerlauf im TV kommentiert

Es war das Letzte, was ihm noch gefehlt hat – und jetzt hat er es endlich geschafft: Marco Odermatt ist Weltmeister im Super-G. In Saalbach in Österreich gelang dem Schweizer Ski-Ass ein perfekter Lauf. Odermatt holte mit seiner Zeit von 1:24,57 überzeugend den ersten Platz und verdiente sich damit die Goldmedaille. So wurde die Abfahrt im TV in den verschiedenen Sprachen kommentiert: