Champions League live: Glasgow Rangers – Servette in Ticker und TV

Glasgow Rangers gehen gegen Servette früh in Führung – Tavernier verwandelt Penalty

Nach dem dramatischen Erfolg in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation im Penaltyschiessen in Genk trifft Servette auf die Glasgow Rangers. Der schottische Rekordmeister geht als deutlicher Favorit ins Duell mit dem Team von René Weiler. Im Hinspiel empfangen die Rangers die Genfer im Ibrox Park, in den über 50'000 Zuschauerinnen und Zuschauer passen. Die Partie beginnt um 20.45 Uhr.

Beide Klubs sind aber schon sicher in der Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs vertreten. Der Sieger des Duells spielt in den Champions-League-Playoffs gegen PSV Eindhoven oder Sturm Graz um die Teilnahme an der «Königsklasse», der Verlierer muss keine weitere Qualifikationsrunde absolvieren, sondern steht direkt in der Gruppenphase der Europa League.