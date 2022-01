Muguruza und Kontaveit scheitern überraschend +++ Sabalenka trotz 19 Doppelfehlern weiter

Mit Garbiñe Muguruza und Anett Kontaveit scheiterten in Melbourne die ersten zwei Top-10-Spielerinnen. Muguruza verlor in der 2. Runde mit 3:6, 3:6 bemerkenswert deutlich gegen die Französin Alizé Cornet. Während die bald 32-Jährige aus Nizza zu 14 Breakchancen kam, blieb die Weltranglisten-Dritte selber ohne Breakchance. Cornet bestreitet ihr 60. Grand-Slam-Turnier in Folge, kam aber nie weiter als die Achtelfinals. Kontaveit, im letzten November die Finalgegnerin von Muguruza bei den WTA-Finals, verlor weniger überraschend, aber genauso deutlich wie die Spanierin gegen die junge Dänin Clara Tauson. (dab/sda)

