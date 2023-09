Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Kinderspital hält an Rekurs fest – ist die Rad-WM in Zürich in Gefahr?

Die Rad-WM in Zürich rückt immer näher. Noch sehen sich die Veranstalter aber mit Hürden konfrontiert. Können diese rechtzeitig übersprungen werden?

In einem Jahr steigt die Rad-WM in Zürich. Grund genug, um für diesen Grossanlass ordentlich die Werbetrommel zu rühren. Deshalb hätte am Donnerstagvormittag der Event «One Year To Go» steigen sollen. Neben lokalen Politgrössen wurden auch mehrere Überraschungsgäste angepriesen. Doch 18 Stunden vor der Feier folgt die Ernüchterung. Das Organisationskomitee sagt den Event ab. Die Begründung? Inexistent. Es wird lediglich mitgeteilt, dass die Medienkonferenz auf einen «späteren Zeitpunkt» verschoben wird.