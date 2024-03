Eishockey National League live: HC Ambri-Piotta – EHC Biel im Ticker

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Alex Frei, der Unverstandene

Er ist eine Legende des Schweizer Fussballs. Aber so sehr ihn die 42 Nati-Tore mit Genugtuung erfüllen, empfindet Alex Frei seinen Status häufig als Nachteil – selbst als Trainer beim FC Aarau. Ist seine Karriere gar am Scheideweg?

Hat Alex Frei als Trainer in der Schweiz überhaupt eine faire Chance? Natürlich hat er diese, sagen die einen und verweisen darauf, dass er allein wegen seiner Verdienste einen Bonus auf Lebzeiten hat oder zumindest so lange, wie er die Nati-Torschützenliste anführt – was vielleicht auf dasselbe hinausläuft. Nein, sagen die anderen und verweisen auf den Promi-Malus, der in der Schweiz besonders stark ausgeprägt sein soll.