Champions League, Gruppenphase E: AEK Athen – Benfica 2:3 (0:2)

E: Bayern – Ajax 1:1 (1:1)

F: Lyon – Donetsk 2:2 (0:1)

F: Hoffenheim – Manchester City 1:2 (1:1)

G: ZSKA Moskau – Real Madrid 1:0 (1:0)

G: Roma – Pilsen 5:0 (2:0)

H: Manchester United – Valencia 0:0 (0:0)

H: Juventus – Young Boys 3:0 (2:0)



Real Madrid blamiert sich bei ZSKA Moskau – Bayern nur mit Remis gegen Ajax

Bayern München und Real Madrid zeigten auch in der 2. Runde der Champions League Anzeichen von Krisensymptomen. Die Münchner kamen gegen Ajax Amsterdam nur zu einem 1:1, der ersatzgeschwächte Titelverteidiger verlor bei ZSKA Moskau 0:1.

Gruppe E

Bayern – Ajax 1:1

Nach nur einem Punkt aus den letzten beiden Bundesligaspielen und dem Verlust der Tabellenführung wollte Bayern München mit einem überzeugenden Auftritt gegen Ajax Amsterdam das Aufkommen weiterer Unruhe verhindern. Eine Viertelstunde lang schien der Plan der Münchner aufzugehen. Das Team von Niko Kovac übernahm sofort die Spielkontrolle und ging in der 4. Minute durch einen Kopfball von Mats Hummels standesgemäss in Führung.

Spätestens nach dem 1:1 durch Noussair Mazraoui (22.) folgte aber der Bruch im Spiel der Gastgeber. Am Ende hatten die Bayern Glück, das Feld nicht als Verlierer zu verlassen. Manuel Neuer lenkte kurz vor Schluss einen Freistoss des Dänen Lasse Schöne an die Latte. Zuvor hatten beide Teams mehrere Chancen auf einen zweiten Treffer ausgelassen.

AEK Athen – Benfica 2:3

Ein Erfolgserlebnis feierte Haris Seferovic mit Benfica Lissabon. Die Portugiesen entschieden das spektakuläre Duell auswärts gegen AEK Athen mit 3:2 für sich. Für den ersten Höhepunkt des Abends sorgte Seferovic, der in der 6. Minute einen Abpraller zur 1:0-Führung verwertete. Für den Stürmer war es im zwölften Champions-League-Spiel der zweite Treffer. AEK Athen holte in Überzahl einen 0:2-Rückstand auf, ehe den Griechen die Partie doch wieder entglitt.

Die Tabelle

Bild: srf

Die Telegramme

Bayern München - Ajax Amsterdam 1:1 (1:1)

70'000 Zuschauer. - SR Kralovec (CZE).

Tore: 4. Hummels 1:0. 22. Mazraoui 1:1.

Bayern München: Neuer; Kimmich, Boateng, Hummels (93. Süle), Alaba; Müller, Martinez, Thiago; Robben (62. Rodriguez), Lewandowski, Ribéry (75. Gnabry).

Bemerkungen: Bayern München u.a. ohne Coman, Rafinha und Tolisso (alle verletzt).

AEK Athen - Benfica Lissabon 2:3 (0:2). - SR Grinfeld (ISR). -

Tore: 6. Seferovic 0:1. 15. Grimaldo 0:2. 53. Klonaridis 1:2. 63. Klonaridis 2:2. 74. Semedo 2:3.

Bemerkungen: Benfica Lissabon mit Seferovic. 45. Gelb-Rote Karte gegen Dias (Benfica Lissabon/Foul).

Gruppe F

Lyon – Donetsk 2:2

Lyon beweist beim Geisterspiel gegen Donetsk Moral. Während in der ersten Halbzeit gar nichts gelang und man früh in der zweiten Halbzeit mit 0:2 in Rückstand geriet, gelang danach die Reaktion. Die Franzosen drehten auf, glichen die Partie aus und holten sich immerhin noch einen Punkt.

Hoffenheim – Manchester City 1:2

Manchester City hat seine Negativserie in der Champions League beendet. Der Leader der Premier League siegte in der 2. Runde auswärts gegen Hoffenheim dank eines späten Treffers von David Silva 2:1 und holte die ersten drei Punkte der Kampagne.

Auch wenn Manchester City das bessere Team war und ein deutliches Chancenplus verzeichnete, waren die Citizens kurz vor Schluss auf Schützenhilfe angewiesen, um nach vier Niederlagen in Folge wieder einmal einen Sieg auf europäischer Bühne zu feiern. Ein Fehler von Hoffenheims Verteidiger Stefan Posch, der den Ball nicht aus der Gefahrenzone befreien konnte, ermöglichte David Silva in der 87. Minute den Siegtreffer für die Gäste.

Die Tabelle

Bild: srf

Die Telegramme

Hoffenheim - Manchester City 1:2 (1:1)

25'000 Zuschauer (in Sinsheim). - SR Skomina (SLO).

Tore: 1. (0:43) Belfodil 1:0. 8. Agüero 1:1. 87. David Silva 1:2.

Hoffenheim: Baumann; Akpoguma, Hoogma, Posch; Bernet, Demirbay (89. Hack), Grillitsch (82. Bittencourt), Kaderabek; Joelinton, Belfodil; Szalai (54. Kramaric).

Manchester City: Ederson; Walker, Kompany, Otamendi (64. Stones), Laporte; Fernandinho; David Silva, Gündogan (68. Bernardo Silva); Sterling (75. Mahrez), Agüero, Sané.

Bemerkungen: Hoffenheim u.a. ohne Zuber (verletzt) und Kobel (Ersatz), Manchester City u.a. ohne De Bruyne und Mendy (beide verletzt).

Verwarnungen: 12. Otamendi (Foul). 36. Fernandinho (Foul). 57. Demirbay (Foul). 66. Walker (Foul). 94, Agüero (Spielverzögerung).

Lyon - Schachtar Donezk 2:2 (0:1)

SR Treimanis (LAT).

Tore: 45. Junior Morães 0:1. 55. Junior Morães 0:2. 70. Dembélé 1:2. 72. Dubois 2:2.

Gruppe G

ZSKA Moskau – Real Madrid 1:0

Noch schlechter als den Bayern erging es Titelverteidiger Real Madrid beim 0:1 gegen ZSKA Moskau. Das Tor des Abends im Luschniki-Stadion schoss in der 2. Minute der Kroate Nikola Vlasic, der Bruder der Hochspringerin Blanka Vlasic. Die Gäste, die dreimal die Torumrandung trafen, mussten auf Marcelo, Isco, Sergio Ramos und Gareth Bale verzichten, Trainer Julen Lopetegui verzichtete zudem in der Startaufstellung auf Weltfussballer Luka Modric.

Roma – Pilsen 5:0

Als einziger der Favoriten setzte sich die AS Roma souverän durch. Beim 5:0 gegen Viktoria Pilsen schoss Edin Dzeko drei Tore.

Die Tabelle

Bild: srf

Die Telegramme

ZSKA Moskau - Real Madrid 1:0 (1:0)

SR Hategan (ROU).

Tor: 2. Vlasic 1:0.

Real Madrid: Navas; Carvajal (43. Odriozola), Varane, Nacho, Reguilon; Casemiro (58. Modric); Kroos, Ceballos; Lucas (58. Mariano), Benzema, Asensio.

Bemerkungen: Real Madrid ohne Bale, Isco, Marcelo und Ramos (alle verletzt) und Modric (Ersatz). 96. Gelb-rote Karte gegen Torhüter Akinfejew (ZSKA Moskau).

AS Roma - Viktoria Pilsen 5:0 (2:0)

41'243 Zuschauer. - SR Raczkowski (POL).

Tore: 3. Dzeko 1:0. 40. Dzeko 2:0. 64. Ünder 3:0. 73. Kluivert 4:0. 92. Dzeko 5:0.

AS Roma: Olsen; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov (75. Luca Pellegrini); Cristante, Nzonzi; Ünder (75. Schick), Lorenzo Pellegrini (75. Zaniolo), Kluivert; Dzeko. (abu/sda)

