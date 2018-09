Sport

Champions League, 1. Runde B: Barcelona – Eindhoven 4:0 (1:0)

B: Inter Mailand – Tottenham 2:1 (0:0) A: Brügge – Dortmund 0:0*

A: Monaco – Atlético Madrid 1:1* C: Roter Stern – Napoli 0:0*

C: Liverpool – PSG 1:0* D: Schalke – Porto 0:0*

D: Galatasaray – Lok Moskau 1:0*



Sturridge bringt Liverpool gegen PSG in Front – Costa gleicht für Atlético aus

Barcelona startet mit einem souveränen 4:0-Sieg über PSV Eindhoven in die neue Champions-League-Kampagne. Inter Mailand dreht das Spiel gegen Tottenham spät. Die restlichen sechs Spiele des Abends laufen – hier siehst du alle Tore.

Das musst du gesehen haben:

Gruppe A

Brügge – Dortmund 0:0*

Monaco – Atlético Madrid 1:1*

Gruppe B

Barcelona – Eindhoven 4:0

Der FC Barcelona dehnt seine Serie der Ungeschlagenheit in Champions-League-Heimspielen dank einem problemlosen 4:0 gegen Eindhoven auf 27 Partien aus. Auf einen ist mal wieder Verlass: Lionel Messi. Der Barça-Captain dreht in der 32. Minute einen Freistoss zum kursweisenden 1:0 wunderbar ins Netz. Vor und nach dem Solo von Ousmane Dembélé (75.) zum 3:0 erhöht der fünffache Weltfussballer mit seinen Champions-League-Treffern 102 und 103 auf 4:0.

Inter Mailand – Tottenham 2:1

Inter Mailand s Comeback im «Disneyland des Fussballs» (Coach Luciano Spalletti) nach knapp siebenjähriger Absenz verläuft nach einer lange mutlosen Performance in der Schlussphase wider Erwarten doch noch märchenhaft und endet mit einem 2:1-Coup gegen Tottenham. Captain Mauro Icardi und Matias Vecino erzwingen in den letzten sechs Minuten mit ihrer sehenswerten Tor-Doublette den spektakulären Umsturz. Die 1:0-Führung für Tottenham hatte Christian Eriksen in der 53. Minute erzielt.

Die Telegramme:

Barcelona - PSV Eindhoven 4:0 (1:0)

73'462 Zuschauer. - SR Sidiropoulos (GRE).

Tore: 32. Messi 1:0. 75. Dembélé 2:0. 77. Messi 3:0. 87. Messi 4:0.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic (85. Vidal), Sergio Busquets, Coutinho (81. Lenglet); Messi, Luis Suarez, Dembélé (83. Arthur).

Bemerkung: 68. Lattenschuss Suarez. 79. Gelb-Rote Karte Umtiti.

Inter Mailand - Tottenham Hotspur 2:1 (0:0)

64'123 Zuschauer. - SR Turpin (FRA).

Tore: 53. Eriksen 0:1. 86. Icardi 1:1. 92. Vecino 2:1.

Bemerkungen: Tottenham ohne Lloris, Alli und Sissoko (alle verletzt), Trippier und Alderweireld (beide nicht im Aufgebot).

Die Tabelle: bild: screenshot srf

Gruppe C

Liverpool – PSG 1:0*

Roter Stern – Napoli 0:0*

Gruppe D

Schalke – Porto 0:0*

Galatasaray – Lok Moskau 1:0*

Alle Champions-League-Sieger seit 1993

