Alle Tore des ersten Champions-League-Spieltags



Champions League, 1. Runde A: Brügge – Dortmund 0:1 (0:1)

A: Monaco – Atlético Madrid 1:2 (1:2) B: Barcelona – Eindhoven 4:0 (1:0)

B: Inter Mailand – Tottenham 2:1 (0:0) C: Roter Stern – Napoli 0:0

C: Liverpool – PSG 3:2 (2:1) D: Schalke – Porto 1:1 (1:1)

D: Galatasaray – Lok Moskau 3:0 (1:0)



Firmino schiesst Liverpool spät zum Sieg – Embolo und Derdiyok treffen

Barcelona startet mit einem souveränen 4:0-Sieg über PSV Eindhoven in die neue Champions-League-Kampagne. Inter Mailand dreht das Spiel gegen Tottenham spät. Die restlichen sechs Spiele des Abends laufen – hier siehst du alle Tore.

Gruppe A

Brügge – Dortmund 0:1

Monaco – Atlético Madrid 1:2

Die Telegramme

Club Brügge - Borussia Dortmund 0:1 (0:0)

28'000 Zuschauer. - SR Makkelie (NED).

Tor: 85. Pulisic 0:1.

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Akanji, Diallo, Schmelzer; Weigl (84. Dahoud), Witsel; Sancho (69. Pulisic), Götze (62. Kagawa), Reus; Wolf.

Bemerkung: Dortmund ohne Guerreiro und Toprak (beide verletzt), Hitz (Ersatz).

Monaco - Atlético Madrid 1:2 (1:2)

SR Collum (SCO)

Tore: 18. Grandsir 1:0. 31. Diego Costa 1:1. 45. Giménez 1:2.

Bemerkung: Monaco mit Benaglio.

Gruppe B

Barcelona – Eindhoven 4:0

Der FC Barcelona dehnt seine Serie der Ungeschlagenheit in Champions-League-Heimspielen dank einem problemlosen 4:0 gegen Eindhoven auf 27 Partien aus. Auf einen ist mal wieder Verlass: Lionel Messi. Der Barça-Captain dreht in der 32. Minute einen Freistoss zum kursweisenden 1:0 wunderbar ins Netz. Vor und nach dem Solo von Ousmane Dembélé (75.) zum 3:0 erhöht der fünffache Weltfussballer mit seinen Champions-League-Treffern 102 und 103 auf 4:0.

Inter Mailand – Tottenham 2:1

Inter Mailand s Comeback im «Disneyland des Fussballs» (Coach Luciano Spalletti) nach knapp siebenjähriger Absenz verläuft nach einer lange mutlosen Performance in der Schlussphase wider Erwarten doch noch märchenhaft und endet mit einem 2:1-Coup gegen Tottenham. Captain Mauro Icardi und Matias Vecino erzwingen in den letzten sechs Minuten mit ihrer sehenswerten Tor-Doublette den spektakulären Umsturz. Die 1:0-Führung für Tottenham hatte Christian Eriksen in der 53. Minute erzielt.

Die Telegramme:

Barcelona - PSV Eindhoven 4:0 (1:0)

73'462 Zuschauer. - SR Sidiropoulos (GRE).

Tore: 32. Messi 1:0. 75. Dembélé 2:0. 77. Messi 3:0. 87. Messi 4:0.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic (85. Vidal), Sergio Busquets, Coutinho (81. Lenglet); Messi, Luis Suarez, Dembélé (83. Arthur).

Bemerkung: 68. Lattenschuss Suarez. 79. Gelb-Rote Karte Umtiti.

Inter Mailand - Tottenham Hotspur 2:1 (0:0)

64'123 Zuschauer. - SR Turpin (FRA).

Tore: 53. Eriksen 0:1. 86. Icardi 1:1. 92. Vecino 2:1.

Bemerkungen: Tottenham ohne Lloris, Alli und Sissoko (alle verletzt), Trippier und Alderweireld (beide nicht im Aufgebot).

Die Tabelle: bild: screenshot srf

Gruppe C

Liverpool – PSG 3:2

Telegramme:

Liverpool - Paris Saint-Germain 3:2 (2:1)

51'000 Zuschauer. - SR Cakir (TUR).

Tore: 30. Sturridge 1.0. 36. Milner 2:0. 40. Meunier 2:1. 83. Mbappé 2:2. 92. Firmino 3:2.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Henderson; Salah (85. Shaqiri), Sturridge (72. Firmino), Mané (93. Fabinho).

Paris Saint-Germain: Areola; Meunier, Kimpembe, Thiago Silva, Bernat; Rabiot, Marquinhos, Di Maria (80. Choupo-Moting); Mbappé, Cavani (80. Draxler), Neymar.

Bemerkung: 58. Treffer von Salah wegen Foulspiel aberkannt. Verwarnungen: 27. Van Dijk (Foul). 45. Meunier (Foul).

Roter Stern Belgrad - Napoli 0:0

55'000 Zuschauer. - SR Marciniak (POL).

Gruppe D

Schalke – Porto 1:1

Galatasaray – Lok Moskau 3:0

Telegramme:

Schalke 04 - FC Porto 1:1 (0:0)

SR Manzano (ESP).

Tore: 64. Embolo 1:0. 75. Otavio (Foulpenalty) 1:1.Schalke: Fährmann; Sané, Naldo, Nastasic; Caligiuri, Serdar (84. Harit), Bentaleb, McKennie; Schöpf, Uth (65. Konopljanka); Embolo (72. Burgstaller).

Bemerkungen: 13. Fährmann hält Handspenalty von Telles. Embolo verwarnt (27./Foul).

Galatasaray Istanbul - Lokomotive Moskau 3:0 (1:0)

SR Rocchi.

Tore: 9. Rodrigues 1:0. 67. Derdiyok 2:0. 94. Inan (Foulpenalty) 3:0.

Bemerkungen: Galatasaray mit Derdiyok (bis 82.). 87. Gelb-Rot gegen Ndiaye (Foul). (pre/sda)

