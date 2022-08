Der kriselnde Schweizer Meister geht mit einem Fallschirm in die beiden Begegnungen gegen Heart of Midlothian. Sollte der FC Zürich gegen die derzeitige Nummer 3 aus Schottland scheitern, würde er die Gruppenphase in der Conference League bestreiten. Im Erfolgsfall steht er in der Europa League.Gespielt wird im Exil in St.Gallen. Das Letzigrundstadion, die Heimat des FCZ, ist wegen der Konzerte der «Büetzer Buebe» besetzt.