WM live im Stream und im Ticker: Deutschland trifft in Katar auf Japan

Liveticker

Deutschland will gegen Japan besser aus den Startlöchern kommen als vor vier Jahren

2018 trat Deutschland als Titelverteidiger zur WM in Russland an – und scheiterte bereits in der Vorrunde. Zum Auftakt gab es eine 0:2-Niederlage gegen Südkorea. Nun wartet mit Japan erneut ein asiatisches Team auf die von Hansi Flick trainierte DFB-Auswahl.

Die Partie beginnt um 14 Uhr.