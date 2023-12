Ski live: Der Männer-Slalom in Madonna di Campiglio im SRF und Ticker

Liveticker

Yule, Meillard und Zenhäusern wollen im Nachtslalom von Madonna auftrumpfen

1. Lauf 17.45 Uhr | 2. Lauf 20.45 Uhr

Die Startliste:

1 Loic Meillard

2 Ramon Zenhäusern

3 Henrik Kristoffersen NOR

4 Clément Noël FRA

5 Manuel Feller AUT

6 Daniel Yule

7 Linus Strasser GER

8 Marco Schwarz AUT

9 Atle Lie McGrath NOR

10 Alexander Steen Olsen NOR

11 Tommaso Sala ITA

12 Fabio Gstrein AUT

13 Dave Ryding GBR

14 Alex Vinatzer ITA

15 Timon Haugan NOR



Die weiteren Schweizer:

17 Marc Rochat

27 Luca Aerni

40 Sandro Simonet

41 Tanguy Nef

47 Reto Schmidiger