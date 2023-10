EM-Qualifikation live: Schweiz – Belarus – das Spiel in Ticker und TV

Neben Xhaka setzt Murat Yakin im Mittelfeld auf Remo Freuler und Djibril Sow. In der Defensive kommt in der Abwesenheit von Silvan Widmer überraschend Jordan Lotomba zum Einsatz, das letzte Länderspiel des Rechtsverteidigers datiert vom 5. Juni 2022.

Obwohl Rumänien nun eine Partie mehr absolviert hat, steht die Schweiz weiterhin an der Tabellenspitze. Dies, weil die Rumänen in Belarus nicht über ein torloses Unentschieden herausgekommen sind. Im siebten Spiel der laufenden EM-Qualifikation könnte die Schweiz heute den fünften Sieg einfahren. Für Granit Xhaka, der mit seinem 118. Einsatz mit dem Schweizer Rekordspieler Heinz Herrmann gleichzieht, wird es eine ganz besondere Partie.

Da die Partie in Israel aufgrund des Israel-Palästina-Konflikts abgesagt wurde, kann die Schweizer Nati bei diesem Zusammenzug nur eine Partie absolvieren. Diese findet heute ab 18 Uhr in St.Gallen statt. Im Stadion des FCSG empfängt die Schweiz Belarus, gegen welches das Team auswärts 5:0 gewonnen hat.

Am Sonntag empfängt das Schweizer Nationalteam Belarus. Gegen den klaren Aussenseiter geht es in St. Gallen ab 18 Uhr darum, den grossen Schritt in Richtung EM-Endrunde zu machen.

Als am 9. Oktober 2022 die Gruppen der EM-Qualifikation ausgelost wurden, war das Fazit aus Schweizer Sicht schnell gezogen: Gegen diese Kontrahenten muss sich das Team von Trainer Murat Yakin für die Endrunde in Deutschland qualifizieren. Statt Frankreich, England oder Serbien erhielt die Schweiz aus Topf 2 Israel zugelost, und auch in den anderen Töpfen ging sie grösseren Stolpersteinen wie Norwegen oder Ukraine (Topf 3) sowie Türkei oder Griechenland (Topf 4) aus dem Weg.