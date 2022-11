Sechs Spiele in der National League – hier geht's zum Ticker deiner Wahl

Fehr will nicht, will Bruderer? Das Sommaruga-Nachfolge-Karussell dreht

Tickets, TV und Topfavoriten – das musst du zur Unihockey-WM wissen

Morgen beginnt die Unihockey-Weltmeisterschaft der Männer in Zürich und Winterthur. Wir geben dir die wichtigsten Informationen vor dem Turnier.

Die Unihockey-WM findet vom 5. bis 13. November in der Schweiz statt. Gespielt wird in Zürich in der neuen Swiss Life Arena der ZSC Lions und in Winterthur in der AXA Arena.