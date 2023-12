Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Macht's gut, Legenden! 23 Fussballer, die 2023 ihre Karriere beendeten

Was wäre das für ein Team gewesen! Hätte man die Fussballer, die in diesem Jahr ihren Rücktritt gaben, in der gleichen Mannschaft gehabt – sie wäre kaum zu schlagen gewesen.

«All good things come to an end», singt Nelly Furtado. Und irgendwie fühlt es sich genau so an, wenn nach und nach all die Fussballer aufhören, die doch eigentlich immer da waren. Aber eben: Irgendwann ist für jeden Schluss. So wie für diese 23 Fussballer, die ihre erfolgreiche Laufbahn im Jahr 2023 für beendet erklärten.