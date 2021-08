Sport

Champions League: YB trifft auf ManUnited und Bergamo – PSG gegen City



Bild: IMAGO / DeFodi

YB trifft auf ManUnited und Freulers Bergamo – Hammergruppe mit PSG und City

Villarreal, Manchester United und Atalanta Bergamo: Die Young Boys erwischen bei ihrer zweiten Teilnahme an der Champions League keine Hammergruppe, aber dennoch ein attraktives Los.

Mit Manchester United hatte es YB bereits bei der ersten Teilnahme vor drei Jahren zu tun. Mit einem Torerfolg klappte es damals noch nicht. 0:3 verloren die Berner zu Hause, 0:1 auswärts.

In den zwei Partien gegen Atalanta Bergamo kommt es für die Berner zur Begegnung mit dem Schweizer Internationalen Remo Freuler. Das Duell zwischen Manchester United und Villarreal ist die Neuauflage des diesjährigen Europa-League-Finals, den die Spanier im Penaltyschiessen für sich entschieden hatten.

Bild: keystone

Die in Istanbul vorgenommene Auslosung hätte den Schweizer Serienmeister auch noch härter treffen können. In der Gruppe A landeten aus den ersten drei Lostöpfen die aktuellen europäischen Schwergewichte Manchester City und Paris Saint-Germain sowie der Emporkömmling RB Leipzig, der 2020 bereits in den Halbfinals stand. In der Gruppe B treffen sich Atlético Madrid und Liverpool, und auch in den Gruppen D (Inter Mailand und Real Madrid), E (Bayern München und der FC Barcelona) und H (Chelsea und Juventus) kommt es zu frühen Duellen zwischen Grossklubs.

Die Gruppen der Champions League Gruppe F: Villarreal, Manchester United, Atalanta Bergamo, Young Boys.

Gruppe A: Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig, Brügge.

Gruppe B: Atlético Madrid, Liverpool, Porto, Milan.

Gruppe C: Sporting Lissabon, Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam, Besiktas Istanbul.

Gruppe D: Inter Mailand, Real Madrid, Schachtar Donezk, Sheriff Tiraspol.

Gruppe E: Bayern München, Barcelona, Benfica Lissabon, Dynamo Kiew.

Gruppe G: Lille, FC Sevilla, Salzburg, Wolfsburg.

Gruppe H: Chelsea, Juventus Turin, Zenit St. Petersburg, Malmö.

Dem noch einmal massiv frisierten Starensemble von Paris Saint-Germain um Lionel Messi, Neymar und dem von Real Madrid umworbenen Kylian Mbappé bietet sich gegen Manchester City früh die Möglichkeit, sich für die Niederlage in den diesjährigen Halbfinals zu revanchieren.

Weiterhin wurden die besten Fussballer der letzten Saison geehrt. Goalie Edouard Mendy und Mittelfeldspieler N'Golo Kanté vom Champions-League Sieger FC Chelsea, Verteidiger Ruben Dias von Manchester City sowie Stürmer Erling Haaland von Borussia Dortmund wurden auf ihren jeweiligen Positionen ausgezeichnet. Ausserdem wurde die Auszeichnung für Europas Fussballer des Jahres vergeben. Diese ging an den Italiener Jorginho, der neben dem Champions-League-Titel auch die Europameisterschaft gewann.

Der erste Spieltag der Gruppenphase steigt am 14./15. September, der Final findet am 28. Mai in St. Petersburg statt. (nih/sda)

