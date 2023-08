Winterthur muss auch in Bern unten durch – Servette-Freistoss schockt Lausanne-Ouchy spät

Was Velofahren ohne Helm in der Stadt über dich aussagt

So sehen diese 19 Schweizer Promis im Barbie-Look aus

Was würde passieren, wenn die Schweiz sich eines Tages in Barbieland verwandelt? Wir haben einer künstlichen Intelligenz die Aufgabe gestellt, 19 Schweizer Prominente als Barbie und Ken darzustellen. Das kam dabei raus.

Die Welt ist im Barbie-Hype: Der Film über die berühmteste Plastikpuppe der Welt brachte bislang fast 800 Millionen Dollar ein, auch im Alltag ist Barbie wieder in aller Munde. Dabei machen auch Bilder die Runde, welche die reale Welt in Barbieland verwandeln. Wir haben uns gefragt: Wie sähe die Schweiz in einem solchen Fall aus? Also haben wir die KI-Software Midjourney gebeten, 20 Schweizer Prominente als Barbie- oder Ken-Versionen zu entwerfen.