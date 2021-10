Das einzige Duell zweier Super-League-Vereine steigt im Tessin: Lugano empfängt die Young Boys. Der Meister präsentierte sich zuletzt nicht mehr ganz so unwiderstehlich, gab im Heimspiel gegen Luzern Punkte ab und tat sich am Samstag auch gegen Lausanne lange schwer, ehe zwei Tore in der Schlussviertelstunde den 3:2-Sieg sicherstellten.



Lugano spielte am Sonntag in Basel lange gefällig, verzweifelte aber am starken Goalie Heinz Lindner. Insofern dürfte es für YB keine einfache Aufgabe werden, zu verhindern, dass der Achtelfinal nach der 1:4-Niederlage im Vorjahr in St.Gallen zum zweiten Mal in Folge Endstation bedeutet.