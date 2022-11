WFC 2022: Der Halbfinal Schweiz gegen Tschechien im Liveticker

Die Schweiz geht im Halbfinal der Unihockey-WM in Zürich und Winterthur Topfavorit Schweden aus dem Weg. Zuletzt blieb das Nationalteam viermal in Folge an diesem Gegner hängen. Nun wartet heute (17.30 Uhr) Tschechien.



Das Schweizer Team geht dem Topfavoriten dank des Gruppensieges aus dem Weg. Es blickt damit einer grossen Chance entgegen. Erst einmal, 1998 in Prag, standen die Schweizer in einem WM-Final. Sie verloren ihn 3:10 gegen – keine Überraschung – Schweden. Seither war der Gewinn der Bronze-Medaille das höchste der Gefühle. Siebenmal ging sie an die Schweiz, das letzte Mal vor vier Jahren.



Die Möglichkeit, die sich in diesem Jahr bietet, sorgt bei den Fans für Euphorie. Allerdings waren die Leistungen des Nationalteams bisher schwankend. Nach dem enttäuschenden 4:4 gegen Norwegen folgten zwei starke Auftritte gegen Finnland und die Slowakei, ehe es am Donnerstag beim 3:1 gegen Lettland erneut Geduld brauchte, bis der Sieg sichergestellt war.