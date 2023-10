YB – Belgrad und die zwei Gesichter des Anthony Racioppi

Anthony Racioppi war in der gestrigen Champions-League-Partie gegen Roter Stern Belgrad im Berner Tor lange Zeit herausragend – bis zu einem verheerenden Patzer, der YB in der 88. Minute den Sieg kostete.

Die Partie zwischen YB und Roter Stern Belgrad war über weite Strecken ausgeglichen. Nachdem die Serben in der 35. Minute den Führungstreffer erzielten, wussten die Berner zu reagieren. Bereits vor dem Pausenpfiff hatte YB mit Ittens Kopfball und einem Abschluss von Ugrinic die Führung auf dem Fuss und auch nach der Pause kamen die Berner spielhungrig aus der Kabine. In der 48. Minute war es dann so weit: Ugrinic erzielte mit einem Lupfer über den Belgrad-Goalie den Ausgleich. In der 61. Minute war es schliesslich Cedric Itten, der YB mit einem verwandelten Penalty in Führung brachte.