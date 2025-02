YB ist in diesem Jahr immer noch torlos – gelingt gegen Lausanne der erste Treffer?

Mit Jean-Pierre Nsame hat der FC St.Gallen jetzt seinen Traumstifter

Jean-Pierre Nsame geht mindestens bis zum Ende dieser Saison für FC St.Gallen auf Torejagd: Eine Einordnung zu einem nicht risikolosen Transfer, mit dem die Ostschweizer ein Ausrufezeichen setzen. Und eine Kampfansage an die Konkurrenz machen.

Der FC Basel hat Xherdan Shaqiri. Der FC Lugano Renato Steffen. Und jetzt hat auch der FC St.Gallen diesen einen Spieler, der den Unterschied ausmachen kann und soll: Jean-Pierre Nsame. Der 31-jährige Kameruner ist der Transferhammer dieses Winters und nach seinem Abstecher in den italienischen und polnischen Fussball der sehnsuchtsstillende Rückkehrer in die Super League. Hier war er in den insgesamt sechs überaus erfolgreichen Jahren mit den Young Boys der Fussballer mit der eingebauten Torgarantie. In der Saison 2016/17 ging der Angreifer mit den Gardemassen auch für Servette auf Torejagd, tat dies damals aber in der Challenge League.