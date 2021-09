Granit Xhaka positiv auf Covid getestet

Wie der Schweizerische Fussballverband schreibt, fehlt Granit Xhaka heute wegen eines positiven Coronatests: «Granit Xhaka steht dem Schweizer A-Nationalteam im Länderspiel in Basel gegen Griechenland nicht zur Verfügung. Der Captain der Nati wurde positiv auf Covid getestet. Bei Xhaka wurden am Morgen des Spiels Symptome festgestellt, worauf er umgehend in seinem Zimmer isoliert wurde. Ein Schnelltest fiel negativ aus, der anschliessend sicherheitshalber vorgenommene PCR-Test lieferte am Abend ein positives Resultat zutage. Xhaka blieb den ganzen Tag ohne Kontakt zu seinen Teamkollegen. Er wird am Donnerstageinen weiteren PCR-Test vornehmen. Der Kantonsarzt des Kantons Baselland ordnete für die Mannschaft darum keine weiteren Massnahmen an, weil die übrigen Spieler des A-Nationalteams allesamt entweder geimpft oder genesen sind. Ein Mitglied des Staffs musste sich in Quarantäne begeben.»