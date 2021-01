Sport

Fähndrich souverän, van der Graaff chancenlos – was gelingt Cologna?

Frauen

» Zum Liveticker des Frauen-Rennens

Drei Schweizerinnen haben die Qualifikation heute Morgen überstanden. Nadine Fähndrich, zuletzt Weltcupsiegerin in Dresden, überzeugte mit Rang 3. Sie wird im zweiten Viertelfinal starten, ebenso wie Alina Meier, die als 30. gerade noch so den Einzug in die Heats schaffte. Auch für Laurien van der Graaff wurde es eng: Die Davoserin lief die 29. Zeit, sie läuft im ersten Viertelfinal.

Bild: keystone

Männer

» Zum Liveticker des Männer-Rennens

Seine stärkste Sprint-Qualifikation seit zwei Jahren zeigte Dario Cologna als Neunter. Die anspruchsvolle Strecke im heimischen Münstertal liegt dem vierfachen Olympiasieger. Mit Jovian Hediger (15.), Janik Riebli (17.), Valerio Grond (24.), Roman Schaad (25.) und Erwan Käser (27.) schafften es fünf weitere Schweizer in die Viertelfinals ein.

Bild: keystone

