Die unglaubliche Geschichte des Mannes, der 9 Jahre tot in seiner Wohnung lag

Das Massaker von Utøya, Donald Trump, dann die Corona-Krise. Auch in Norwegen nahm das Leben in den letzten Jahren seinen Lauf. Die ganze Zeit lag Michael tot in einem grauen Block östlich von Oslo.

Das Leben schreibt die verrücktesten Geschichten. Und auch die traurigsten. So wie die von Michael.

Michael lag fast zehn Jahre tot in der Wohnung. Neun Jahre und acht Monate, um genau zu sein. Dass er plötzlich nicht mehr da war, störte niemand. Weder die Nachbarn, noch die Behörden. Und auch seine Familie nicht.

Wobei Michael gar nie so hiess. Es ist ein Pseudonym, das er post mortem von der norwegischen Journalistin Henriette Mordt erhielt. Ihre online veröffentlichte Recherche hat grosse …