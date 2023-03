Ski live im SRF Stream und im Ticker: Der Super-G der Männer in Soldeu

Liveticker

Teil 2 von Odermatts Jagd auf Maiers Punkte-Rekord

Renbeginn 11.30 Uhr

Marco Odermatt hat den Sieg in der Super-G-Wertung bereits auf sicher. Fährt der Nidwaldner erneut unter die ersten drei, hat er in allen acht Weltcup-Super-G in dieser Saison einen Podestplatz erreicht.

Möglichst viele Punkte sind für Odermatt zudem wichtig, um sich die Chance zu wahren, um den seit 23 Jahren bestehenden Rekord von 2000 Weltcup-Punkten des Österreichers Hermann Maier brechen zu können. Zu dieser Marke fehlen Odermatt noch 158 Zähler. Er beschliesst seine Saison am Samstag mit dem Riesenslalom. (ram/sda)