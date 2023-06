Cupfinal: Das Duell zwischen YB und Lugano live und im Stream

Am Sonntagnachmittag ab 14.00 Uhr bestreiten die Young Boys und Lugano den 98. Cupfinal. Der Berner Meister kann mit einem Sieg im heimischen Wankdorf das erst dritte Double seiner 125-jährigen Vereinsgeschichte schaffen. Der FC Lugano strebt ein Jahr nach dem Finalerfolg gegen St. Gallen die erfolgreiche Titelverteidigung an, was letztmals dem FC Basel 2008 gelungen war.



Das Wankdorf wird mit rund 30'000 Zuschauern ausverkauft sein. Aus dem Tessin reisen unter anderen mit sechs Extrazügen rund 12'000 Fans an. (abu/sda)