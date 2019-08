Sport

Liveticker

YB zieht Porto, Feyenoord und Rangers – Basel gegen Krasnodar und Getafe



Bild: EPA/KEYSTONE

Liveticker

YB zieht Porto, Feyenoord und Rangers – Basel gegen Krasnodar und Getafe

Die Young Boys haben für die Gruppenphase der Europa League das attraktivste Los der drei Schweizer Vertreter gezogen. Sowohl Basel wie auch Lugano haben kein Team gezogen, das das Stadion automatisch füllt.

Ticker: 30.8.2019 EL-Auslosung

Wann wird gelost?

Ab 13 Uhr in Monaco. Auf watson bist du live dabei.

Wer ist dabei?

Der FC Basel ist in Topf 1, Meister YB ist in Topf 2 und der FC Lugano ist in Topf 4. Die Schweizer Teams spielen in der Gruppenphase nicht gegeneinander.

Topf 1

Topf 2

Topf 3

Topf 4

Das wäre witzig!

Möglich wäre eine Gruppe mit dem VfL Wolfsburg, den Wolverhampton Wanderers und dem Wolfsberger AC. Der mit den Wölfen tanzt könnte der KAA Gent sein, in dessen Logo sich die Silhouette eines Indianerhäuptlings befindet. Und wenn Wolfgang Wolf dann nicht als TV-Experte auftritt, verstehe ich die Welt nicht mehr!

Traum- und Alptraum-Gruppen

Es ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits hoffen Klubs auf grosse Namen, auf zugkräftige Gegner, die das Stadion füllen. Andererseits würden sie gerne überwintern, was gegen vermeintlich weniger starke Kontrahenten einfacher scheint.

Möglich wären z.B. diese Traum-Gruppen mit grossen Namen als Gegner:

Basel, Mönchengladbach, Feyenoord, Ferencvaros.

YB, Arsenal, Espanyol Barcelona, Glasgow Rangers.

Lugano, AS Roma, Eintracht Frankfurt, Wolverhampton Wanderers.

Möglich wäre aber auch, dass vorwiegend Klubs ohne grosses Renommee Gegner werden. Solche Gruppen:

Basel, Astana, Basaksehir Istanbul, PFK Olexandrija.

YB, Dynamo Kiew, Karabach Agdam, Cluj.

Lugano, ZSKA Moskau, Ludogorez Rasgrad, Malmö FF.

Welche Teams wären deine liebsten Gegner für die drei Schweizer Europacup-Vertreter?

(ram)

Alle Sieger der Europa League / des UEFA Cup Situationen im Leben eines Schrittzählers Das könnte dich auch interessieren: Der Roadie, der mich Backstage liebte (und mir biz Haare ausriss) Link zum Artikel Die Hockey-WM lehnt den «Eisenbahn-Deal» ab – und das ist schlicht lächerlich Link zum Artikel Für Huawei kommts knüppeldick – neue Handys müssen auf Google-Apps verzichten, sagt Google Link zum Artikel Netflix bringt 10 Filme in die Kinos – und die hören sich grossartig an Link zum Artikel Wie viel Schweizer Parteien auf Facebook ausgeben – und warum wir das wissen Link zum Artikel Verrückt, aber wahr – Stuckis Sieg, der keiner war Link zum Artikel Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter