Eishockey Playoff live: EV Zug gegen SC Bern

Verwertet Zug gegen Bern den ersten Halbfinal-Puck?

Es ist ein Auf und Ab in der Playoff-Viertelfinal-Serie zwischen dem EV Zug und dem SC Bern. Hatte der SC Bern das Auftaktspiel in der Serie gegen den EV Zug noch knapp für sich entschieden, wiesen die Zuger die Hauptstädter in den Spielen zwei und drei relativ deutlich in die Schranken. Am vergangenen Samstag konnten die Berner die Serie mit einem 3:2-Sieg wieder ausgleichen.

Mit einem klaren 6:2-Sieg in der letzten Partie zwischen den beiden Halbfinal-Kandidaten schafften sich die Zuger eine komfortable Ausgangslage: Die Zentralschweizer haben nun zwei Chancen, mit einem Sieg in den Halbfinal einzuziehen. Die erste davon bietet sich heute Abend ab 20 Uhr.

Gleichzeitig versucht auch der HC Davos, der die Serie gegen Lausanne in den letzten beiden Partien drehen konnte, die erste Möglichkeit zu nutzen, in den Halbfinal einzuziehen. Der HCD bekommt diese Chance als Sechster der Regular Season gegen die Waadtländer gar im heimischen Eisstadion.

