Bern ist bei Leader Davos zu Gast – alle Partien der National League im Ticker
Alle Highlights ab 22.15 Uhr gratis auf TV24
- Der SC Bern ist am Freitagabend bei Leader und Rekordmeister Davos zu Gast. Während der HCD bereits sicher für die Playoffs qualifiziert ist, ist der SCB auf Punkte im Kampf um die Play-Ins angewiesen. Die Davos entschieden jedes Direktduell in dieser Saison für sich.
- Die weiteren Partien sind: Biel – ZSC Lions, Zug – Lausanne, Ajoie – Rapperswil-Jona Lakers und Fribourg – Kloten. Alle Spiele können live im Ticker mitverfolgt werden.
Aktuelle
Note
7
Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.
6-7
Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.
5-6
Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.
4-5
Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.
3-4
Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.
Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.
Punkte
Goals/Assists
Spiele
Strafminuten
-
Er ist
-
Er kann
-
Erwarte