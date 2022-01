Gisin pausiert und fällt in Zauchensee aus +++ Britschgi schafft Quali für die Kür

Australische Moderatoren werden dabei ertappt, was sie WIRKLICH von Djokovic halten

Djokovics Mutter: «Er ist doch kein Mörder»

Im Tauziehen um Novak Djokovics Teilnahme an den Australian Open hat sich die Mutter des Tennis-Weltranglisten-Ersten zu Wort gemeldet. Dijana Djokovic forderte die australische Regierung am Mittwoch auf, das Visum ihres Sohnes nicht noch in letzter Minute aufzuheben.