Eishockey National League live: Alle Spiele vom Freitag im Ticker

Liveticker

Wie reagiert Zug auf die Trainerentlassung? Alle Spiele der National League im Ticker

23.01.2026, 18:45

Alle Highlights ab 22.15 Uhr gratis auf TV24

  • Zwei Tage nach den Trainerwechseln kommen die neuen Chefs an der Bande des EV Zug und EHC Biel in den Freitagsspielen der National League zu Feuertaufen mit ihrem neuen Klub.
  • Beim EVZ wurde Michael Liniger durch den Kanadier Benoît Groulx ersetzt, in Biel musste der Schwede Martin Filander für Christian Dubé weichen.
  • Angespannt ist die Lage bei beiden Teams. Während Zug beim Gastspiel in Kloten drei Tage nach dem Ausscheiden im Halbfinal der Champions Hockey League den ersten Sieg nach wettbewerbsübergreifend zehn Niederlagen in Folge anstrebt, hat Biel aus den letzten zehn Partien nur zwei gewonnen.
  • Als Neunter und Elfter befinden sich der EVZ und der EHCB mitten im Kampf um die Teilnahme am Play-In um die letzten zwei Playoff-Tickets. (riz/sda)
Die Tabelle

Mehr Eishockey:
