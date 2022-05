Schweizer Cup: Der Final zwischen St.Gallen und Lugano im Liveticker

Lugano schockt St.Gallen früh – Celar bringt die Tessiner in der 4. Minute in Front

Die Russen und Weissrussen zum ersten Mal von einer WM ausgeschlossen und ein weisser Fleck auf der Landkarte mitten in der Stadt Helsinki – die WM 2022 beschert dem internationalen Hockey die schwierigsten Stunden. Ein dauerhafter Ausschluss der Russen und Weissrussen ruiniert das WM-Geschäft.

Was wäre das Eishockey ohne die Russen? Vielleicht sähe das Spiel ganz anders aus und hätte sich in die Richtung von «American Football on Ice» entwickelt. Gut, das mag arg übertrieben sein. Aber nachdem die Kanadier das Spiel erfunden haben, hat keine andere Hockeykultur das Spiel so grundlegend verändert wie die der Russen, bzw. früher der Sowjets.