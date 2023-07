Liveticker

Luzern – SLO 2:1

Der FC Luzern kommt am zweiten Spieltag zum ersten Sieg in der Meisterschaft. Gegen Stade Lausanne-Ouchy gewinnen die Innerschweizer dank einem Doppelpack von Lars Villiger 2:1. Der 20-jährige Stürmer wurde zur Pause eingewechselt und avancierte zum Matchwinner.

Matchwinner: Doppeltorschütze Lars Villiger. Bild: keystone

Erst brachte Villiger das Heimteam in Führung, indem er nach einem Querpass von Max Meyer nur noch einschieben musste. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich gelang ihm in der 85. Minute mit einem schönen Schlenzer in die entfernte Torecke das Siegtor.

Die Niederlage war für die Gäste bitter. Wenige Minuten davor hatte Elies Mahmoud von einem Missverständnis in der Luzerner Verteidigung profitiert und den Ausgleich für den Aufsteiger erzielt. Kurz darauf hatte Florian Danho sogar den zweiten Treffer auf dem Fuss. Luzern-Goalie Pascal Loretz klärte den Abschluss mit der Fussspitze.

Weil das späte Aufbäumen der Waadtländer letztlich unbelohnt blieb, machte sich bei ihnen Frust breit. Torschütze Mahmoud, der erst in der 80. Minute eingewechselt worden war, flog in der Nachspielzeit vom Platz. Der Video-Schiedsrichter hatte das Spucken in die Richtung eines Gegenspielers gesehen. Dagegen kam der FC Luzern, bei dem der zuletzt nicht aufgebotene Ardon Jashari an seinem 21. Geburtstag eine Halbzeit eingesetzt wurde, zu einer gelungenen Hauptprobe im Hinblick auf das Rückspiel gegen Djurgarden am Donnerstag.

Luzern - Stade Lausanne-Ouchy 2:1 (0:0)

11'120 Zuschauer. - SR Piccolo. - Tore: 50. Villiger (Meyer) 1:0. 82. Mahmoud 1:1. 86. Villiger (Jashari) 2:1.

Luzern: Loretz; Dorn, Burch, Beka, Frydek; Kadak (68. Ottiger), Beloko, Max Meyer; Ulrich (63. Okou), Ademi (46. Villiger), Spadanuda (46. Jashari).

Lausanne-Ouchy: Da Silva; Obexer, Pos, Hajrulahu (46. Kadima), Gassama (66. Maroufi); Qarri, Hamdiu, Bamba; Mulaj (80. Mahmoud), Hadji (62. Danho), Abdallah (62. Garcia).

Bemerkungen: Luzern ohne Chader, Klidje (beide verletzt). Lausanne-Ouchy ohne Abi, Akichi, Bayard, Eberhard, Tsoungui (alle verletzt). 41. Lattenschuss Beloko. 93. Platzverweis Mahmoud (Unsportlichkeit). Verwarnungen: 26. Hamdiu, 30. Kadak, 39. Obexer, 79. Bamba, 80. Beka, 84. Mahmoud, 87. Danho. (ram/sda)

