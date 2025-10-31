Bern reist zu Kantonsrivale Biel und die Lions empfangen die Tigers
Alle Highlights ab 22.15 Uhr gratis auf TV24
- In der National League kommt es am Freitagabend zum Kantonsderby. Biel empfängt den kriselnden SC Bern. Zuletzt verlor der SCB zu Hause gegen Schlusslicht Ajoie. Anders war die Gemütslage am Dienstag beim EHC Biel welcher zu Hause gleich mit 6:1 gegen Lausanne gewinnen konnten.
- Es ist das erste Duell in dieser Saison zwischen den beiden Kantonsrivalen. In der letzten Spielzeit konnte sich Bern in drei von vier Spielen durchsetzen.
- Ebenfalls am Freitag treffen die ZSC Lions auf die SCL Tigers, Ajoie empfängt Ambri-Piotta und Fribourg-Gotteron ist bei den SC Rapperswil-Jona Lakers zu Gast.
- Alle Partien starten um 19.45 Uhr und können live im Ticker mitverfolgt werden.
