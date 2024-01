Luke heissen sie beide, aber mehr als den Vornamen teilten sie vor dem Turnier nicht.



Humphries trat als Topfavorit zur WM an, er gewann drei der vier wichtigsten Turniere des Jahres.



Littler war ein ungesetzter Debütant, der als 16-Jähriger mit dem Titel des Junioren-Weltmeisters im Sack antrat.



Doch im Verlauf der WM im Alexandra Palace lieferte Luke Littler Runde für Runde fantastische Leistungen, die ihn nun bis in den Final führten. Humphries kam etwas mühsam in die Gänge, doch in Viertel- und Halbfinal zeigte er, weshalb man ihn zuvorderst auf der Rechnung für den WM-Titel hatte.

Bild: imago/watson