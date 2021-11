Die Niederlande unter Druck – bei einer Pleite gegen Norwegen droht das Verpassen der WM

Die dümmsten Ausreden in 18 Memes

In neun von zehn europäischen Qualifikationsgruppen steht der Gruppensieger fest. Um Europas letztes Direktticket für die WM 2022 in Katar findet heute Abend ein Dreikampf zwischen der Niederlande, Norwegen und der Türkei statt.

Die Niederlande liegt vor der letzten Runde an der Tabellenspitze – und könnte heute Abend sogar noch die Playoffs im März verpassen. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, würde man im Land der Windmühlen, Holzzoggeli und Tulpen wohl noch lange an den vergangenen Samstag denken. Da führte die «Elftal» auswärts in Montenegro bis zur 82. Minute mit 2:0, kassierte aber noch zwei Tore und verpasste aufgrund des Punktverlusts die direkte WM-Qualifikation. «Saudumm» sei das, ärgerte sich Bondscoach Louis van Gaal. «Ich kann mir das nicht erklären.»