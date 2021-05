Viva Colonia! Friedhelm Funkel beendet Karriere als Kölner Held

Der 1. FC Köln bleibt mindestens eine dritte Saison in der Bundesliga. Dank einem 5:1-Sieg bei Holstein Kiel im Barrage-Rückspiel halten die Kölner die Klasse.

Den Grundstein für den benötigten Auswärtssieg nach der 0:1-Niederlage in Köln legten die Gäste in der Startviertelstunde. Drei Tore, davon zwei für den Tabellen-16. der abgelaufenen Bundesliga-Saison, fielen dabei schon in den ersten sechs Minuten. Kölns Captain Jonas Hector eröffnete die wilde Startphase mit dem 1:0 in der 3. Minute. Unmittelbar nach Wiederanpfiff glich Kiels Südkoreaner Lee Jae-Sung (4.) aus, ehe eine Doublette von Sebastian Andersson (6./13.) den Gast wieder auf …