Was er anfasst, wird zu Gold – selbst das Pferd von Sir Alex Ferguson ist ein Gewinner

Der ehemalige Manchester-United-Trainer Alex Ferguson weiss, wie man gewinnt – auch abseits des Fussballplatzes. Am Cheltenham Festival feierte der 82-Jährige einen ganz speziellen Triumph.

Sir Alex Ferguson hat schon so einiges gewonnen. Der Schotte coachte den FC Aberdeen drei Mal zum Sieg in der schottischen Meisterschaft, mit Manchester United, wo er 26 (!) Jahre an der Seitenlinie stand, triumphierte er 13 Mal in der Premier League und zwei Mal in der Champions League. Nach dem Gewinn des Triples mit Manchester United im Jahr 1999 wurde Ferguson eine seltene Ehre zuteil: Die Queen schlug den damals 58-Jährigen zum Ritter, seitdem darf er sich ganz offiziell «Sir» nennen.