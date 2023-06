Tödliche Tragödie erfasst Tour de Suisse – Eindrücke der Gedenkfahrt für Gino Mäder

Die Tour de Suisse erlebt einen der schwärzesten Tage ihres 90-jährigen Bestehens. Kurz vor dem Start der 6. Etappe folgt die traurige Gewissheit: Gino Mäder wurde am Tag nach seinem schlimmen Sturz am Albulapass aus dem Leben gerissen.

Die Tour de Suisse wird am Freitag mächtig durchgeschüttelt. Auf den nächtlichen und glimpflich verlaufenen Felssturz in Brienz, der die Organisatoren zu einer Verkürzung der 6. Etappe von La Punt nach Oberwil-Lieli gezwungen hat, folgte wenige Stunden später die Hiobsbotschaft vom Tod von Gino Mäder. Der 26-jährige Schweizer erlag um 11.30 Uhr im Kantonsspital in Chur seinen Verletzungen, die er sich tags zuvor bei seinem schweren Sturz in der Abfahrt vom Albulapass zugezogen hatte.