Eishockey CHL live: EV Zug gegen Tampere – der Halbfinal im Liveticker

«Hätte mir mehr Gossip gewünscht»: Bencic ist im Siegesrausch und gibt Netflix einen Korb

Mit ihrem souveränen Startsieg bei den Australian Open untermauert Belinda Bencic ihre Ambitionen auf den ersten Grand-Slam-Sieg. Für eine Fortsetzung der Netflix-Dokumentation «Break Point» steht sie aber nicht zur Verfügung. Hier erklärt die Olympiasiegerin, weshalb.

Rund und schwarz sind die Kameras, nicht auf den ersten Blick erkennbar an der Decke angebracht. In den Gängen, im Aufwärmbereich, überall in den Katakomben auf der Anlage der Australian Open. Gesteuert werden sie von einem Kontrollraum aus, erlauben eine Rundumsicht und ein Ranzoomen. Ausschnitte davon erscheinen im Fernsehen. Auch einen Livestream gibt es. Einer davon zeigt am Dienstag, wie Belinda Bencic sich mit Trainer Dimitri Tursunow auf ihren ersten Einsatz vorbereitet.