Ski live: Abfahrt in Kvitfjell mit Marco Odermatt in Ticker und TV

Die Startliste: 7 James Crawford CAN 8 Franjo von Allmen SUI 9 Marco Odermatt SUI 10 Dominik Paris ITA 11 Alexis Monney SUI 12 Nils Allègre FRA 13 Bryce Bennett USA 14 Justin Murisier SUI 15 Vincent Kriechmayr AUT 16 Stefan Eichberger AUT 17 Maxence Muzaton FRA 18 Florian Schieder ITA 19 Lars Rösti SUI 20 Adrian Smiseth Sejersted NOR Die weiteren Schweizer: 28 Marco Kohler 33 Livio Hiltbrand 43 Alessio Miggiano 50 Gaël Zulauf

Alisson lässt PSG verzweifeln – die besten Fakten und Szenen aus der Champions League

Am Mittwoch gab es in der Champions League einiges zu sehen. Fantastische Torhüter, Pyroshows, und hauchdünne Offside-Positionen – alles war dabei.

Schon bevor die Spiele begonnen hatten, war die Stimmung in München und Paris am Brennen. Die Bayern-Fans sorgten in der Südkurve mit einer riesigen Pyroshow für einen würdigen Rahmen im Kracher gegen Ligarivale Bayer Leverkusen.