St.Gallen ist bei YB zu Gast – können die Berner an die Spitzengruppe anschliessen?

So viel Preisgeld kassierten die Schweizer Ski-Stars in der Fabelsaison

Auch in dieser Saison kassierte Marco Odermatt von allen Ski-Stars das meiste Preisgeld, dahinter folgten bei den Männern zwei weitere Schweizer. Lara Gut-Behrami musste sich bei den Frauen wie im Gesamtweltcup lediglich Federica Brignone geschlagen geben. Die Preisgeld-Übersicht.

Für die Spitzenathleten von Swiss-Ski Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami war die Saison 2024/25 nicht ganz so überragend wie das Vorjahr. Wobei gerade Odermatt mit erneut vier Kristallkugeln natürlich noch immer auf enorm hohem Niveau performte und auch Gut-Behrami mit dem Triumph in der Super-G-Wertung und Platz 2 im Gesamtweltcup eine starke Saison hatte. Für das Schweizer Team als ganzes war die am gestrigen Donnerstag zu Ende gegangene Weltcup-Saison aber eine, die so schnell wohl nicht vergessen gehen wird.