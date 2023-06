Im Barrage-Rückspiel vom Dienstag entscheidet sich, welcher Klub in der kommenden Saison in der Super League spielt und welcher in der Challenge League. Nach dem 2:0-Auswärtssieg in Sitten befindet sich der Quartierverein Lausanne-Ouchy, der bis 2014 noch in der fünfthöchsten Liga der Schweiz spielte, in einer komfortablen Ausgangssituation. Für den FC Sion ginge bei einem Abstieg eine 17-jährige Phase der Erstklassigkeit zu Ende.



Die Partie findet auf der Lausanner Pontaise statt und wird 20.30 Uhr angepfiffen. Es wäre im 14. Barrage-Duell (seit 2004) erst das fünfte Mal, dass sich das unterklassige Team durchsetzt. (abu/sda)

Bild: keystone