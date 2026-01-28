bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Champions League: Alle 18 Spiele der letzten Liga-Runde im Liveticker

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

18 Spiele und noch fast alles offen – Hochspannung am letzten Champions-League-Abend

28.01.2026, 20:0028.01.2026, 20:56
Inhaltsverzeichnis
Das Wichtigste in KürzeAlle Spiele im LivetickerDie Live-Tabelle

Das Wichtigste in Kürze

  • Der letzte Spieltag der Ligaphase der Champions League verspricht Spannung. Grosse Teams müssen zittern, nur Arsenal und Bayern München haben das Achtelfinalticket schon in der Tasche.
  • Zwischen Rang 3 und Rang 15 liegen nur drei Punkte., der italienische Meister Napoli belegt lediglich den 25. Platz und steht zuhause gegen Chelsea unter Druck.
  • Um es in die Playoffs (Sechzehntelfinals) zu schaffen, ist eine Platzierung in den Top 24 gefordert, für den direkten Einzug in die Achtelfinals mindestens Rang 8.
  • Die 18 Spiele beginnen um 21 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live informiert. (abu/sda)
Hochspannung in der Champions League – für 30 Teams ist noch unklar, wo sie landen

Alle Spiele im Liveticker

Die Live-Tabelle

Mehr Fussball-Geschichten:
Analyse
Der Zeitpunkt für das Lichtsteiner-Experiment beim FC Basel ist perfekt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
1 / 22
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.
quelle: imago/pro sports images / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Er schwingt die Champions League Flagge wie kein anderer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Sicher nicht das einfachste Rennen ausgesucht»: Das sagt Gino Caviezel zu seinem Comeback
Fast 13 Monate nach seinem schweren Sturz in Bormio gab Gino Caviezel im Riesenslalom in Schladming sein Comeback. Der Bündner verpasst zwar den 2. Lauf – ist aber trotzdem froh, dass er zurück ist.
Gino Caviezel ist zurück im Ski-Weltcup. Der 33-Jährige stand in Schladming zum ersten Mal wieder im Starthaus und fuhr den Riesenslalom. Mit den Besten konnte Caviezel allerdings nicht mithalten und verpasste den zweiten Durchgang deutlich. Der Bündner hatte mit den eisigen Verhältnissen zu kämpfen und sagte nach seinem Lauf gegenüber SRF: «Es war ein schwieriges Rennen und ich wollte unbedingt fahren. Ich habe mir sicher nicht das einfachste Rennen ausgesucht.»
Zur Story