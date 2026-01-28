Liveticker
18 Spiele und noch fast alles offen – Hochspannung am letzten Champions-League-Abend
Das Wichtigste in Kürze
- Der letzte Spieltag der Ligaphase der Champions League verspricht Spannung. Grosse Teams müssen zittern, nur Arsenal und Bayern München haben das Achtelfinalticket schon in der Tasche.
- Zwischen Rang 3 und Rang 15 liegen nur drei Punkte., der italienische Meister Napoli belegt lediglich den 25. Platz und steht zuhause gegen Chelsea unter Druck.
- Um es in die Playoffs (Sechzehntelfinals) zu schaffen, ist eine Platzierung in den Top 24 gefordert, für den direkten Einzug in die Achtelfinals mindestens Rang 8.
- Die 18 Spiele beginnen um 21 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live informiert. (abu/sda)