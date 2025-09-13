wechselnd bewölkt18°
Super League: FC St.Gallen gegen Lugano live im Ticker und Stream

Setzt sich St.Gallen in der Spitzengruppe fest? Lugano wird was dagegen haben

13.09.2025, 19:30
  • Der FC St.Gallen blickt auf einen erfolgreichen Saisonstart zurück. Nach fünf Spieltagen haben die Ostschweizer 12 von möglichen 15 Punkten auf dem Konto. Am Samstagabend ist der FC Lugano beim FCSG zu Gast.
  • Lugano hat nach vier Spielen erst drei Zähler auf dem Konto. Der gesamte Saisonstart verlief für die Tessiner enttäuschend. Im Schweizer Cup und der Conference-League-Qualifikation scheiterte das Team von Trainer Mattia Croci-Torti früh.
  • Die Partie wird um 20.30 Uhr angepfiffen und kann im Ticker und Stream mitverfolgt werden. Bereits um 18 Uhr fanden die Spiele Thun gegen Basel und Zürich gegen Servette statt.
