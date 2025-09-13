Setzt sich St.Gallen in der Spitzengruppe fest? Lugano wird was dagegen haben

FCSG-Captain Görtler über seine Karriere und weshalb er sich in Sturmtalent Vogt erkennt

Das könnte dich auch noch interessieren:

Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen

Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.

Du hast uns was zu sagen?

Vingegaard steht vor dem Vuelta-Gesamtsieg +++ Bezzecchi siegt nach dem Sturz von Marquez

Dieses Video eines Flashmobs (ja, richtig gelesen) von Bohemian Rhapsody geht gerade viral

250'000 Menschen haben Stadt Gaza verlassen ++ Israel fängt erneut Rakete aus Jemen ab

Das wissen wir über den mutmasslichen Kirk-Attentäter

«Die Drohnen hätten nicht abgeschossen werden können», sagt Pfister zu Russlands Angriff

In der «Arena» zum Eigenmietwert führt ein FDP-Politiker die Bürgerlichen vor

Schweizer Jugendliche duschen nicht mehr – das sind die Gründe

Elon Musk abgelöst: Das ist (seit heute) der reichste Mann der Welt

Der HC Davos putzt Biel im Spiel der Woche weg

Der HC Davos steht nach zwei Spielen an der Spitze der National League. Im einzigen Spiel der 2. Runde am Donnerstag schlagen die Bündner den EHC Biel auswärts 4:1.

Setzte sich in der letzten Saison in allen vier Duellen jeweils das Heimteam durch, waren es nun die Gäste, die jubelten. Nach dem überzeugenden 4:1-Sieg vor Heimpublikum zum Auftakt gegen Lausanne doppelte Davos zwei Tage später im Seeland mit demselben Resultat nach.