Die beste Nachricht für den FC Zürich findet sich auf dem Spielplan. Am Donnerstag steht keine Partie in der Super League an, sondern das Rückspiel der Playoffs zur Europa League gegen Hearts of Midlothian. Der Kontrast ist frappant. Tritt der Schweizer Meister in der Super League an, hat er in dieser noch jungen Saison überhaupt nicht das Bild eines Champions abgegeben, vielmehr derart harm- und ideenlos agiert, dass im Umfeld schon vereinzelt die Frage aufgeworfen wurde, wie lange der neue Trainer Franco Foda noch im Amt sein würde.



Steht aber nicht die heimische Meisterschaft im Programm, läufts dem FCZ besser. Die erste Hürde im Schweizer Cup hat er mit einem 4:0-Erfolg gegen Promotion-League-Klub Cham souverän übersprungen. Was bei den Zürcher Verantwortlichen um Präsident Ancillo Canepa aber vor allem für Zuversicht sorgt, sind die Auftritte, die der FCZ zuletzt auf europäischer Bühne hinlegen konnte.



Nach dem knappen Scheitern in der Qualifikation zur Champions League gegen Karabach aus Aserbaidschan haben die Zürcher eine Stufe tiefer gegen die Nordiren von Linfield und zuletzt die Schotten von Hearts of Midlothian dreimal in Serie gewonnen. Im Hinspiel vor einer Woche war Zürich im St. Galler Exil überlegen und reagierte stark auf den Rückstand, sodass die Chancen nach dem 2:1-Sieg gut stehen, erstmals seit der Saison 2018/2019 wieder in die Gruppenphase der Europa League einzuziehen- solange die Zürcher in der schottischen Hauptstadt Edinburgh nicht ihr Super-League-Gesicht aufsetzen. Sonst droht der Fall in die drittklassige Conference League.

Bild: www.imago-images.de