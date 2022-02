Schweizer vergeben Top-Ausgangslage – Kristoffersen gewinnt auch den 2. Slalom in Garmisch

Marcel Koller gelang als letztem Trainer des Kunsttück, mit einem Aussenseiter Meister zu werden: 2000 mit dem FC St. Gallen. Im grossen Interview erklärt er, welche Rolle ein Musikstück aus der Heimat spielen kann, wieso er an den FC Zürich als Meister glaubt und wie ein Flow aufrecht erhalten wird.

Marcel Koller lädt für das Gespräch in die Agentur seines Beraters Dino Lamberti in der Zürcher Innenstadt. Hohe Räume, Parkettboden, ein mächtiger Holztisch. Koller geht an Krücken, er hat sich kürzlich ein künstliches Kniegelenk einsetzen lassen. Für die Fotos posiert er ohne Gehhilfe, das gehe schon, sagt er.