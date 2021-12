12 Investitionen, die dich in den letzten 10 Jahren «reich» gemacht hätten

Zu viel Spengler Cup in Langnau und wie der SCB Titelkandidat sein könnte

BVB-Boss Watzke: «Real will Haaland» +++ Schreuder sagt Basel nach Offerte ab

Fussballspiel in Deutschland nach Affenlauten gegen Spieler abgebrochen

NJ Devils kassieren sechste Pleite in Folge +++ Napoli mit Big Point bei Milan

Wermuth fordert: «1000 Franken mehr pro Monat für alle in der Pflege und im Spital»

Jugendliche klettern in Meilen (ZH) auf Zug: 19-Jähriger stirbt, 2 weitere werden verletzt

Weihnachtsparty in Oslo zeigt: So ansteckend ist Omikron trotz Impfung

Mehr als 50 Festnahmen bei Protesten in Brüssel ++ Royale Weihnachten auf der Kippe

Goggia auch im Super-G nicht zu schlagen – Suter erneut auf Rang 6

Sofia Goggia ist in Val d'Isère in Abwesenheit von Lara Gut-Behrami nicht zu stoppen. Die Italienerin gewinnt nach der Abfahrt auch den Super-G. Corinne Suter wird wie am Vortag Sechste, die übrigen Schweizerinnen kommen nicht auf Touren.

Bei prächtigen Bedingungen verhinderte Ragnhild Mowinckel mit Startnummer 19 den vierten italienischen Doppelsieg seit 2017. Die Norwegerin büsste 33 Hundertstel auf Goggia ein und verdrängte damit Elena Curtoni auf den 3. Platz und Federica Brignone vom Podest.