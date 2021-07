Belinda Bencic gewinnt Thriller, steht im Finale und spielt um Tennis-Gold

Aus den Ferien zum Olympiasieg – warum es sich lohnen kann, unbekannte Anrufe anzunehmen

Die Geschichte wiederhole sich nicht, sagt ein geflügeltes Wort. Jackie Young beweist: Sie wiederholt sich eben doch. So wie 1992 Dänemarks Fussballer aus den Ferien geholt und Europameister wurden, so wurde die junge Basketballerin nun in Tokio zur Olympiasiegerin.

Es gab schon oft Olympiasieger praktisch aus dem Nichts. Zuallererst kommt einem Steven Bradbury in den Sinn. Der australische Shorttracker gewann 2002 in Salt Lake City die Goldmedaille, weil alle vier Konkurrenten in der letzten Kurve stürzten.

Bradbury war damals immerhin als Aussenseiter angetreten. Jackie Young hingegen dachte vor zwei Wochen noch nicht einmal daran, überhaupt an Olympischen Spielen teilzunehmen. Nun ist sie eine der ersten Olympiasiegerinnen der Geschichte im …