Frauen-WM: Die Kaderbekanntgabe der Schweizer Nati im Liveticker

Heute um 10 Uhr gibt Nationaltrainerin Inka Grings das Kader für die WM der Frauen bekannt. Es wird erwartet, dass vom aktuellen 24-Frau-Kader noch zwei Spielerinnen nach Hause gehen müssen. 23 Spielerinnen können an die WM reisen. Fabienne Humm, die arbeitsbedingt in der Vorbereitung nicht dabei sein konnte, dürfte noch dazustossen.



Die Fussball-Weltmeisterschaft der Frauen findet vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland statt. Die Schweiz spielt in Neuseeland. (abu/sda)

Bild: keystone