Super League Live: FC Luzern gegen GC

Liveticker

GC ist auf Barrage-Kurs und wird heute vom FC Luzern gefordert

Mehr «Sport»

Der Sieg gegen Stade Lausanne-Ouchy am vergangenen Wochenende war für GC so etwas wie ein Befreiungsschlag. Die Grashoppers mussten sich den Triumph über das Schlusslicht aber hart erkämpfen: Zwei Mal lagen die Zürcher im Rückstand, konnten die Partie aber drehen. Am Schluss stand es 3:2 für die Deutschschweizer. Der Vorsprung auf Lausanne-Ouchy beträgt mittlerweile zehn Punkte, um zu Lausanne-Sport aufzuschliessen, fehlen den Zürchern sieben Punkte. «Die drei Punkte haben uns Befreiung gegeben», sagte Trainer Marco Schällibaum nach dem Sieg am vergangenen Wochenende.

Der FC Luzern spielte gegen den FC Basel am vergangenen Wochenende 1:1. Die Luzerner liegen in der Relegation Group nach wie vor an der Spitze. Heute Abend treffen die Zentralschweizer im eigenen Stadion auf die Zürcher (ab 20 Uhr hier im Liveticker).